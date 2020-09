Ragazzina collassa per il troppo alcol: soccorsa dai carabinieri

Situazione sotto controllo in Piazza Tebaldo Brusato, Piazzale Arnaldo e nei luoghi della movida cittadina più frequentati dai giovanissimi, grazie all'ingente dispiegamento di forze schierato dai carabinieri nel fine settimana appena concluso, anche a seguito degli ultimi episodi violenti che purtroppo si sono verificati nelle ultime settimane in pieno centro.

Nell'ambito delle varie operazioni di monitoraggio, i militari sono intervenuti anche in Via Carlo Cattaneo, sabato sera, per soccorrere una ragazza di appena 17 anni che si era sentita male per aver ingurgitato troppo alcol.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarebbero stati gli amici della giovane ad allertare il 112, che ha subito inviato sul posto un'ambulanza: come da prassi la ragazza è stata ricoverata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Dell'accaduto sono stati subito informati anche i suoi genitori.