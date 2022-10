Esplode una tubatura dell'acqua: camion inghiottito dall'asfalto

Più di otto ore senz'acqua, e pure un furgone (in parte) inghiottito dall'asfalto: è la cronaca di una giornata complicata in Via Ambaraga a Brescia. E' successo domenica: intorno alle 8 sono partite le prime segnalazioni dei residenti, rimasti senz'acqua (in tutto circa un centinaio di persone).

La rottura del tubo

Tecnici e operai di A2A sono subito intervenuti: è stata individuata la rottura di un tubo a poco meno di due metri di profondità. La perdita ha dunque interrotto l'erogazione dell'acqua (comunque sospesa durante i lavori di ripristino, che sono proseguiti fino al tardo pomeriggio).

Nel mezzo, come detto, anche uno sfortunato fuoriprogramma: un furgone impegnato sul posto si è inabissato nel terreno su un fianco, nel piccolo cratere che si era formato nel corso delle operazioni. Non è stato facile rimetterlo in carreggiata, ma missione compiuta. Strada chiusa fino a sera: lunedì mattina operai di nuovo al lavoro per la riasfaltatura.