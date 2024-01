Si allontana in piena notte, lo trovano nei boschi con una caviglia rotta

Notte di lavoro, quella di Capodanno, per i tecnici del soccorso alpino della stazione di Temù. Verso le 4.30, sono intervenuti per recuperare un ragazzo che si era allontanato in piena notte dalla struttura ricettiva di Vezza D'Oglio dove alloggiava per le vacanze e di cui si erano perse le tracce.

Dopo l'allarme lanciato dai conoscenti sono scattate le ricerche: i militari hanno trovato il giovane nei pressi di Cormignano di Vezza D'Oglio, a quota 1.350 metri: si era rotto una caviglia e non era più in grado di camminare.

La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas (corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), i militari del Sagf (soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco). Una volta raggiunto il ragazzo è portato a valle con la barella portantina. L’intervento è finito intorno alle 7 del mattino.