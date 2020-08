Precipita dal muro, fratture e traumi dopo la caduta: paura per una donna

Sono stati attimi di grande paura nel primo pomeriggio di giovedì per le condizioni di una donna di 78 anni che è precipitata per qualche metro da un muretto, in zona impervia, procurandosi una frattura al polso e alcuni traumi: nonostante la brutta caduta fortunatamente non ha mai perso conoscenza, ed è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Edolo.

Tutto è successo intorno alle 14.15 nella frazione Grano di Vezza d'Oglio, in località Plaza Lonch: a seguito di chiamata al 112, la centrale operativa di Areu ha mandato subito sul posto il Soccorso alpino della V Delegazione bresciana, stazione di Temù, e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tutto sono stati schierati almeno una decina di soccorritori: ci sono volute circa due ore per portare a termine le operazioni di recupero. La donna ferita è stata raggiunta non senza fatica, poi stabilizzata e caricata su barella spinale, infine accompagnata fino all'ambulanza, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.