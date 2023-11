Ubriaco fradicio, molesta i passanti e rischia di farsi investire

Dopo aver dato fondo a ben più di un bicchiere, un 36enne ha dato spettacolo (assai poco gradito) nel centro di Vestone nella serata di ieri, venerdì 17 novembre. Il giovane uomo avrebbe molestato i passanti, rivolgendogli apprezzamenti poco graditi o offese, spingendoli così a chiedere l’intervento della polizia. L’uomo è stato individuato dagli agenti della Locale lungo la principale via che attraversa il Comune della Valsabbia: camminava barcollando, rischiando pure di farsi investire dalle auto in transito.

Impossibile non rendersi conto del suo stato: calmato e reso inoffensivo, è stato affidato ai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale, a Gavardo, per ricevere le cure del caso e smaltire la sbornia. Una volta ripreso potrebbe dover anche fare i conti con una denuncia per ubriachezza molesta.