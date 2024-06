Ubriaco e piuttosto molesto già all’ora dell’aperitivo. Un giovane uomo stava infastidendo e non poco i clienti di un bar di Vestone. Era letteralmente fuori di sé e parecchio agitato, tanto da far scattare la richiesta d’aiuto da parte di alcuni cittadini: verso le 19.30 di mercoledì sera, hanno fermato un agente della polizia locale della Valsabbia che, terminato il turno, stava rincasando per cenare con i familiari.

Il poliziotto, anche se già in borghese e libero dal servizio, non ha esitato un attimo: ha chiamato il collega che aveva appena salutato e insieme a lui si è diretto verso il bar. Insieme hanno provato a calmare l’uomo e convincerlo a lasciare il locale per raggiungere il vicino Comando.

Una missione non semplice: ci sarebbero volute ore di continue mediazioni per tranquillizzare il ragazzo. La lunga serata si è conclusa con l’arrivo dei sanitari del 118: il giovane uomo è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti e le necessarie cure.