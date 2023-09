Malore improvviso, si accascia al bar: è grave all'ospedale Civile

Sono apparse subito gravi le condizioni di un uomo di 57 anni che, intorno alle 10.30 di oggi, giovedì 14 settembre, è stato colpito da un malore all’interno di un bar di via Capparola Sotto a Vestone.

L’uomo si è sentito male all'improvviso: si sarebbe accasciato davanti agli occhi degli altri clienti e del personale del locale. I presenti hanno quindi subito chiamato il numero unico per le emergenze: in pochi minuti è arrivata un’autolettiga dei volontari di Vestone, mentre da Brescia si è alzata in volo l’eliambulanza.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 57enne è stato trasferito d’urgenza, a bordo dell’elicottero del 118, all’ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero critiche.