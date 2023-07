Sta male mentre passeggia, crolla a terra e muore: aveva 52 anni

Stava passeggiando in mezzo al verde delle colline, non lontano dalla zona artigianale in località Merlaro, quando improvvisamente si è sentito male ed è crollato a terra: i passanti hanno allertato il 112, con i mezzi sanitari intervenuti in pochi minuti, ma purtroppo per lui non c'è stato più niente da fare.

Morto mentre passeggiava

È successo lunedì mattina a Vestone, poco prima delle 7: la vittima è un 52enne residente in zona, con patologie cardiache pregresse e probabilmente morto d'infarto. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Salò: si tratterebbe di morte naturale, ma come da prassi il magistrato ha richiesto un'ispezione cadaverica per ricostruire le cause del decesso. Forse già in giornata la salma verrà riconsegnata alla famiglia per organizzare il funerale.

Alla chiamata al 112, la centrale operativa ha risposto inviando sul posto l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza dei volontari di Vestone. Il 52enne è stato rianimato a lungo ma senza successo: i medici ne hanno dichiarato il decesso pochi minuti dopo l'intervento.