Litiga col compagno: soccorsa mentre si strappa i vestiti in strada

Disorientata e in stato di shock dopo il litigio con il compagno, è corsa in strada, forse cercando aiuto. È lì che la donna è stata intercettata da una pattuglia dell'aggregazione della polizia locale della Valsabbia, che stava effettuando un controllo di routine a Vestone.



Gli agenti sono intervenuti immediatamente per assistere la donna, che era chiaramente in stato confusionale: pare si stesse strappando i vestiti di dosso, in mezzo alla strada. Hanno cercato di rassicurarla e di ricostruire cosa le fosse accaduto, in attesa dell'arrivo di un'altra pattuglia e dell'ambulanza.



Una volta calmata, la donna è stata affidata ai sanitari del 118 e successivamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'episodio è avvenuto venerdì 13 ottobre nel centro del paese.