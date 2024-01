Salta la corrente mentre gioca alle slot: dà di matto e se la prende con la barista

Pomeriggio di follia quello vissuto ieri (sabato 27 gennaio) in un bar di Nozza di Vestone: un cliente ha dato di matto perché la sua partita alle slot machine è stata interrotta da un blackout energetico. E lui avrebbe attribuito la colpa della momentanea assenza di energia alla barista, accusandola di avere volutamente fatto saltare la corrente per impedirgli di incassare la vincita che pare stesse conseguendo.

Parole grosse e forse qualche insulto: l’avventore pare fosse completamente fuori di sé, tanto che per calmarlo sono dovuti intervenire due pattuglie della polizia locale dell’aggregazione della Valsabbia. Proprio gli agenti sarebbero riusciti a riportare la calma e a mettere fine alla animata discussione, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Come? Convincendo l’esagitato che presto sarebbe arrivato un tecnico per verificare se, al momento del blackout, avesse davvero centrato una vittoria alle slot.