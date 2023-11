Panico al bar: ubriaco molesta i clienti, in tasca una pistola

Attimi di panico si sono vissuti nella serata di sabato 11 novembre in un bar di via Molino a Vestone: un cliente in preda ai fumi dell’alcol avrebbe seminato parecchio scompiglio, infastidendo e insultando le persone presenti. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata quando gli avventori si sono accorti della pistola che spuntava da una tasca dei pantaloni dell’uomo, un 54enne di casa nella zona.

Temendo che potesse estrarla ed usarla, il titolare del locale ha quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri di Salò: il clienti molesto è stato fermato nei pressi del locale poi identificato e perquisito. Addosso aveva l’arma, risultata poi essere una scacciacani (sprovvista del tappo rosso) fedele riproduzione di una semiautomatica calibro 9 e pure 30 grammi di marijuana: è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio.