Consumazioni al banco: multati clienti e barista, locale chiuso per 5 giorni

Nel corso dei controlli per il rispetto delle normative anti-Covid, i carabinieri di Vestone hanno controllato un bar nella zona centrale del paese.

Tre clienti stavano tranquillamente al banco con le consumazioni appena ordinate. Pur provando a motivare la loro presenza nel locale, di fatto non erano giustificati e sono stati sanzionati. Multata anche la titolare.



Il bar è stato temporaneamente chiuso per 5 giorni, in attesa della decisione della Prefettura (che potrebbe prolungare lo stop).