A fuoco sei vespe da collezione: caccia al piromane

Sei Vespa Piaggio rosse vecchie, da collezione, andate in fumo in pochi minuti. È accaduto nella notte a San Felice del Benaco, nei pressi di un distributore di carburante. Purtroppo non è la prima volta che succede nella zona, sono diverse infatti le automobili distrutte dalle fiamme negli ultimi anni (qui una notizia dell'autunno 2020).

Il proprietario dei sei ciclomotori era il gestore del distributore di carburante Esso, che con orgoglio esponeva le vespe a bordo strada, in bella mostra per i passanti che le potevano ammirare. Il rogo le ha distrutte in poco tempo. Fortunatamente le fiamme non sono divampate in altre direzioni, soprattutto verso le pompe di benzina. Si indaga su chi possa avere compiuto il gesto. L'attenzione sarebbe puntata su alcuni ragazzi giovanissimi, ma al momento non ci sono notizie certe.