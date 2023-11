Giovane donna tenta il suicidio a pochi giorni dalla scarcerazione

Dramma tra le mura del carcere di Verziano, istituto di pena alle porte di Brescia. Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, una giovane donna, che a breve avrebbe saldato il suo conto con la giustizia, ha tentato di togliersi la vita. Ad evitare conseguenze tragiche è stato il tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria: hanno slegato la corda che la ragazza si era legata al collo, salvandole così la vita. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso, è stata poi dichiarata fuori pericolo ma "tanta è stata la paura e l'apprensione per il personale pensando che la detenuta non ce l'avesse fatta", spiega il coordinatore regionale Fp Cgil Calogero Lo Presti.

All'origine del gesto ci sarebbe proprio l'imminente ritorno in libertà della giovane donna, mancherebbero infatti poco meno di 20 giorni alla sua scarcerazione, ma: "non sa dove andare, dal momento che che il suo mondo e la sua famiglia sono diventati il carcere, le sue compagne, il personale di polizia. Questo accade quando la "società" non accoglie soggetti fragili che necessitano di essere seguiti e reinseriti", conclude Lo Presti.