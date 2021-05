Il dramma di Veronica, morta a 25 anni: "Un dolore immenso, non ci sono parole"

Stroncata da un male incurabile a soli 25 anni: questo il triste destino di Veronica Montini di Polaveno, morta domenica dopo aver combattuto a lungo con la malattia. Abitava nella frazione di San Giovanni, dove tutti in questi ultimi tempi avevano fatto il tifo per lei. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale della frazione.

Il dolore dei familiari

La piangono la madre Michela, il fidanzato Alex, i nonni Giovanna, Rosetta e Vittorio, gli zii Alessandro e Cristian. La famiglia ringrazia il dottor Alessandro Zadra, l'infermiera Angelica, i medici e tutto il personale dell'Istituto Rizzoli di Bologna “per la premurosa assistenza prestata”. Finita la cerimonia, la salma proseguirà per il tempio crematorio.

Il ricordo degli amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “Ti ricorderemo per la tua forza e determinazione, ma soprattutto per il tuo sorriso, perché ti ha sempre contraddistinto in ogni momento, anche i più difficili della vita”, si legge su Necrologi Valtrompia. E ancora: “Ciao Veronica, sei diventata una stella speciale e lo sarai per sempre nei nostri cuori”; "un dolore immenso, non ci sono parole".