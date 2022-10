Le lacrime per la 33enne Francesca Pippa, mamma di un bambino di 21 mesi

È ancora ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia il 39enne Marco Bonafini, il pilota dell'aereo che si è schiantato domenica pomeriggio a Ponteventuno (Mn). Nell'incidente ha perso la vita la 33enne Francesca Pippa, mentre il marito Valentino Mosca – un 34enne originario di Chioggia – è rimasto ferito ed è ricoverato al Carlo Poma di Mantova; le sue condizioni non preoccupano. Entrambi ingegneri, abitavano a San Felice Extra (quartiere di Verona) e si erano sposati nel settembre di due anni fa; il loro unico figlio ha solamente 21 mesi. Sul velivolo era presente anche Lara Mosca, sorella 48enne di Valentino, attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Cremona: le sue condizioni sono gravissime.

Il dramma è avvenuto nelle campagne di Ponteventuno, frazione di Curtatone, a pochi passi dalla pista dell'aviosuperficie dell'Aereo Club Mantova da cui i quattro erano decollati solo poche ore prima. Il volo panoramico era un regalo del marito: l'aereo Cessna 172 è però precipitato poco prima delle 14 nel corso di una manovra di atterraggio.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti, che avrebbero notato per primi il velivolo precipitato: il pilota pare si stesse sbracciando, chiedendo aiuto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre ai tecnici dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che stanno investigando sulle cause della tragedia. Da una prima ricostruzione sembra che il pilota 39enne si stesse preparando alle manovre di atterraggio.

Circa un paio d'ore prima la comitiva aveva noleggiato l'aereo, come detto un ultraleggero Cessna 172, e dunque stesse rientrando alla base. Ma qualcosa è andato storto: nella fase di atterraggio l'aereo avrebbe perso stabilità, inutili i tentativi del pilota di riassestarlo, fino al tremendo impatto con il terreno.

Sul caso sono state aperte due inchieste: quella della Procura di Mantova e quella dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), che ha già inviato un investigatore a Curtatone per un sopralluogo. Il pilota sarà indagato per omicidio colposo: si tratta di un atto dovuto per poter far luce sulla tragedia.

Lunedì è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Francesca Pippa, ora la famiglia attende il nullaosta per le esequie.