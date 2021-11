Tutto il paese piange il 'suo' barbiere, stroncato da una grave malattia

È scomparso all’età di 82 anni Mario Giuseppe Cremaschini, uno dei barbieri storici di Verolavecchia. Era conosciuto da tutti come “Mani”, soprannominato così dallo zio quando era ancora bambino.



Cremaschini, morto a seguito di una grave malattia, ha svolto il suo lavoro fino a quando gli è stato possibile. Era uno degli artigiani storici del paese: per quasi settant’anni ha accolto in bottega centinaia di affezionati clienti.

Lascia nel dolore la moglie Orsola, il figlio Sandro, la figlia Paola, la nuora, il genero e i nipoti. I funerali saranno celebrati sabato 27 novembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Verolavecchia. Si proseguirà poi per il cimitero locale.