Offre da bere nei bar e fa la bella vita: arrestato operaio e spacciatore

Da settimane i carabinieri lo tenevano d'occhio, anche a causa della sua generosità sospetta: in ogni bar si trovasse, del paese e non solo, offriva da bere e ad amici e conoscenti, arrivando a spendere decine se non centinaia di euro ogni sera. Una circostanza che ha fatto scattare gli inevitabili accertamenti: com'è possibile che un operaio con due figli potesse permettersi cotanta bella vita?

I militari hanno così verificato che di fianco al lavoro “regolare”, come operaio in una fabbrica della zona, da tempo ce n'era un altro, stavolta “illecito”: il 57enne di Verolavecchia era uno spacciatore di cocaina al dettaglio, e vendeva le sue dosi – a decine a settimana – in diversi Comuni della Bassa bresciana.

In casa 48 grammi di droga e 5mila euro in contanti

Con i clienti si trovava spesso nei bar: qui s'incontravano, bevevano qualcosa e concludevano l'acquisto. La sua fiorente attività è stata bruscamente interrotta giovedì sera, quando i carabinieri lo hanno fermato in un bar, proprio a Verolavecchia, trovandolo in possesso di due dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare altri 48 grammi di droga, più di 5mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato.