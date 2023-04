Pagava un ragazzino per fare sesso: condannato pensionato del paese

Condannato a 4 anni e 2 mesi per prostituzione minorile, assolto dall'accusa di violenza sessuale aggravata: è il verdetto (in primo grado) del Tribunale di Brescia nei confronti del 75enne di Verolanuova finito sotto accusa per una serie di episodi segnalati dalla seconda metà del 2020. L'unica vittima accertata ad oggi è un ragazzino, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, che sarebbe stato pagato tra i 50 e i 100 euro in cambio di prestazioni sessuali: tutto questo almeno una ventina di volte.

Le indagini

Le indagini sono scattate a seguito delle segnalazioni di alcuni amici del 15enne, oltre alla denuncia della titolare di un bar del paese che a distanza avrebbe saputo della vicenda: i ragazzini, infatti, avrebbero pubblicato un "alert" sui social per dire ai coetanei di stare alla larga dal 75enne. L'uomo avrebbe adescato la sua vittima incontrandola più volte tra il parco e l'oratorio del paese.

Il sesso

Dopo una lunga serie di regali, e lo scambio di contatti, si è arrivati al sesso: come detto pagato tra i 50 e i 100 euro a prestazione. Il 75enne sotto accusa - condannato anche a un risarcimento di 10mila euro - era stato inoltre accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo disabile, già maggiorenne: è stato assolto perché il fatto non sussiste.