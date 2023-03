Malore improvviso mentre si allena, uomo muore in palestra

Stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si allenava in palestra: è il triste destino di un uomo di 55 anni. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 marzo, in un centro sportivo di via Civiltà del Lavoro a Verolanuova.

L'uomo si sarebbe sentito male mentre stava partecipando a una lezione di spinning: si sarebbe accasciato improvvisamente sotto gli occhi dei compagni di corso e dell'istruttore. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 12.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: in pochi minuti sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Leno, e l'equipe di un'automedica. Vani, purtroppo, gli sforzi dei sanitari: il cuore del 55enne non ha più ripreso a battere.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri di Verolanuova a cui competono gli accertamenti del caso. Stando ai primi riscontri, ci sarebbero pochi dubbi sulle cause naturali all'origine del decesso.