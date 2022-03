Malore al lavoro: si accascia a terra davanti ai colleghi, gravissimo operaio

Attimi di paura si sono vissuti, lunedì pomeriggio, all'interno di un impianto di biogas con sede a Verolanuova (non è coinvolta in alcun modo l'azienda "Bio Verola", come invece trapelato in un primo momento).



Verso le 16.30, un operaio dipendente della ditta, che trasforma refluii degli allevamenti in fertilizzante biologico e biometano, ha accusato un malore improvviso: si sarebbe accasciato a terra davanti agli occhi dei colleghi.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze: sul posto sono state inviate due ambulanze e pure l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. All'arrivo dei sanitari, il lavoratore - un 44enne di Comezzano Cizzago - era in arresto cardiaco ed è stato a lungo rianimato sul posto.

Una volta stabilizzato, il 44enne è stato trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero molto critiche: è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica del nosocomio cittadino.