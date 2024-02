Colpo da 2mila euro al bar, poi all'asilo: rubati i soldi dei bambini

Una serie di colpi in rapida sequenza inquieta i residenti di Verolanuova, altro paese finito nel mirino dei ladri: i malviventi in azione nella notte tra lunedì e martedì in poche ore hanno svaligiato un bar, l'asilo nido, i distributori automatici del parco Nocivelli, perfino la palestra comunale. Il bottino si attesterebbe su qualche migliaio di euro: le indagini sono già state affidate ai carabinieri.

Le razzie in poche ore

Si tratterebbe di una sola banda che ha deciso di fare razzia in poche ore. I malviventi sono stati (in parte) ripresi dalle telecamere del Malia Club, affacciato direttamente sul parco Nocivelli: un uomo con il volto travisato, occhiali scuri e cuffia in testa, ha svuotato la cassa del bancone e la “riserva” in ufficio, portandosi via circa 2mila euro in pochi minuti. Le immagini sono già state condivise con i militari al lavoro.

In quei frangenti i ladri hanno provato anche a svuotare i distributori automatici del parco, ma senza riuscirci: erano già stati svuotati poche ore prima. Come detto colpita anche la palestra comunale, dove sono stati trovati e rubati circa 60 euro in contanti: 250 euro il bottino raccolta all'interno dell'asilo nido Morelli, soldi sottratti alle attività per i bambini.