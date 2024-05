Esami truccati: chi è il titolare della scuola guida finito in manette

“Un’autoscuola unica nel suo genere”. È lo slogan che campeggia sul sito internet “Autoscuole Jonathan”, il cui titolare - da tempo nel mirino degli inquirenti - è stato arrestato e portato in carcere nelle scorse ore. Non è solo una frase di propaganda pubblicitaria: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Jonathan Locatelli, proprietario di 4 scuole guida - situate a Verolanuova, San Paolo Bresciano, Borgo San Giacomo e Castelverde (Cr) - è il “capo promotore” di un'associazione a delinquere finalizzata a far ottenere, con inganni e raggiri, patenti di guida di tipo B e carte di qualificazione del conducente (le cosiddette. C.Q.C.) per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi.

I nomi degli arrestati

Le indagini condotte da Polizia Stradale, Polizia Provinciale e Guardia di Finanza hanno fatto emergere un sofisticato sistema per consentire di superare facilmente gli esami. Per gli inquirenti Locatelli “unitamente ai suoi sodali si sarebbe adoperato per far ottenere a diversi candidati patenti di guida e certificati di qualificazione del conducente, attestando falsamente la partecipazione dei candidati al previsto corso di formazione (obbligatorio) ed avendo, nell’ambito dei previsti esami di conseguimento dei titoli, munito fraudolentemente i candidati di microcamere e auricolari miniaturizzati collegati con un suggeritore esterno che avrebbe fornito le risposte corrette da fornire in sede di esame”, si legge nella nota diffusa dalla Procura.

Ben 60 indagati iscritti nel registro delle notizie di reato, con altri tre arresti già eseguiti in queste ore da agenti e militari. Altre due ordinanze cautelari hanno raggiunto Annibale Gavazzoni e Antonio Governucci, nei confronti dei quali è stata disposta la misura dei domiciliari, mentre Marianna Nervi è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Locatelli, e ai suoi fiancheggiatori, sono stati contestati i reati di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e falsi in atto pubblico, oltre allo specifico reato speciale di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento. Si lavora anche sull'ipotesi di estorsioni sui candidati.

Sequestrato un milione di euro in contanti

La lunga e complessa attività di indagine è scattata dopo da una serie di interventi effettuati dalla polizia stradale presso la motorizzazione civile, dove decine di candidati di diverse etnie venivano trovati in possesso di apparecchiature elettroniche idonee a ricevere suggerimenti dall’esterno e pertanto denunciati a piede libero. Nel corso di una successiva perquisizione, effettuata nell’autoscuola di Verolanuova, è stato scovato oltre un milione di euro in contanti: soldi non giustificati e non proporzionati ai redditi dichiarati da Locatelli, che sono finiti sotto sequestro.

Tra i primi casi in Italia, è stato individuato anche il cosiddetto “telefonista”, ovvero il suggeritore da remoto per gli esami: era l'addetto ai suggerimenti a distanza, ovviamente vietati e illegali in sede d'esame. “Vista la vastità del fenomeno – si legge in una nota congiunta delle forze dell'ordine – e l'importanza sociale dell'operazione, con diffusione a livello nazionale, sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, con l'analisi da parte degli investigatori di oltre 2mila patenti (di tipo A, B, C e Cqc) conseguite nel territorio bresciano da soggetti provenienti dall'intero territorio nazionale”.

Sono in corso anche varie perquisizioni, condotte anche con il supporto tecnico-operativo del Servizio centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, con l'impiego di moderne strumentazioni tecnologiche e di due unità cinofile “cash dog”, i cani addestrati per individuare i contanti nascosti.