Travolto in bici da un’auto, vola sull’asfalto: eliambulanza sul posto

Attimi di apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di domenica 12 marzo a Verolanuova, per un incidente stradale avvenuto a pochi passi dal Luna park temporaneamente allestito nel paese della Bassa. Un uomo di 51 anni, di casa in paese, è stato investito da un’auto (una Bmw) mentre percorreva in bicicletta via Gerolamo Rovetta. A seguito dell’impatto, il 51enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto, riportando numerosi traumi.

Per lui si è inizialmente temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 - oltre a un’ambulanza e un’automedica - ha inviato sul posto l’elisoccorso, che è atterrato in un campo nei pressi di via Rovetta. Per fortuna le condizioni del ciclista sono apparse meno gravi di quanto temuto e non si è reso necessario il trasporto con l’elicottero del 118. Dopo le prime cure prestate dai volontari del gruppo verolese soccorso, il 51enne è stato trasferito - a bordo di un autolettiga - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Avrebbe riportato seri traumi, ma non è in pericolo di vita.



Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova, con due pattuglie. Stando a quanto ricostruito dai militari, il ciclista avrebbe sbandato improvvisamente: l'uomo al volante della Bmw che seguiva non avrebbe potuto far nulla per evitare l’impatto.