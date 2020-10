Cade dalla scala e resta infilzato nel cancello: è in gravi condizioni

Dopo una bruttissima caduta nel giardino di casa, un 67enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri di Verolanuova, l'uomo sarebbe scivolato da una scala mentre potava un albero; poi il volo nel vuoto di parecchi metri terminato sul sottostante cancello.

Una tragedia sfiorata: il pensionato è rimasto infilzato nelle sbarre della recinzione, riportando gravi lesioni alla schiena. Per fortuna non avrebbe mai perso conoscenza.

Tutto è accaduto poco dopo le 10 di mercoledì mattina in via Vincenzo Monti a Verolanuova: soccorso dai sanitari del 118, giunti a bordo di due ambulanze e di un elisoccorso, l'uomo è stato trasferito d'urgenza - in eliambulanza- al Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice rosso: il 67enne avrebbe riportato lesioni al midollo spinale, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.