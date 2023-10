Fanghi industriali e amianto: scoperte in paese maxi-discariche abusive

Gli scavi sono ripresi mercoledì mattina, ma probabilmente proseguiranno ancora per diversi giorni: sono gli accertamenti predisposti da Arpa (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) e Guardia di Finanza, con il supporto dei Vigili del Fuoco, in merito alla discarica, anzi alle discariche abusive intercettate nella zona di Via Galileo Galilei a Verolanuova, zona di campagna alla periferia sud-est del paese.

Fanghi industriali e amianto

È qui che, a seguito di esposto presentato sia ad Arpa che alla GdF, sono stati individuati degli accumuli sotterranei, anche a diversi metri sotto terra, di fanghi di lavorazione industriale a quanto pare “arricchiti” di amianto, dunque pericolosi per la salute umana. Dai primi approfondimenti sul campo pare ne siano state stoccate centinaia di metri cubi, e in diverse localizzazioni nei terreni finiti sotto esame, in un’area di centinaia se non migliaia di metri quadrati.

Le operazioni di scavo e verifica, come detto, continueranno ancora per qualche giorno. La terra e i fanghi recuperati, come da prassi, saranno sottoposti ad analisi chimiche e di laboratorio: questo per sapere fino a quanto è presente la contaminazione. Si procederà poi, sempre sulla base dell’esposto presentato agli enti competenti, di ricostruire l’origine di tali fanghi e rifiuti, con l’obiettivo di individuare (ed eventualmente denunciare) i responsabili.