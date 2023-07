Cade da 3 metri d'altezza e batte la testa: operaio soccorso dall'eliambulanza

Infortunio sul lavoro nella mattinata odierna, martedì 18 luglio, alla Casearia Bresciana di Verolanuova. Stando alle prime informazioni trapelate, un operaio di vent'anni (dipendente di una ditta esterna) è precipitato da un'altezza di circa 3 metri, mentre era impegnato nelle operazioni di installazione di una caldaia. Il giovane lavoratore non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe rimediato un trauma cranico ed è stato soccorso dall'eliambulanza. Attualmente è ricoverato all'ospedale Civile di Brescia: non sarebbe in pericolo di vita.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 9.30: sul posto la centrale operativa del numero unico per le emergenze ha inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso, oltre all'elicottero del 118. È intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova, che si è occupata dei primi accertamenti del caso.

La dinamica e le eventuali responsabilità dell'infortunio sono al vaglio degli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Ats di Leno.