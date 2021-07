Auto a folle velocità nella notte, per evitarla sbanda e si schianta contro un muro

L'incidente è avvenuto lungo la vecchia Sp1 di Verolanuova: il giovane è stato portato in codice giallo all'ospedale di Manerbio

Giovedì 15 luglio, un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito a causa di un incidente a Cadignano, frazione di Verolanuova.

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte: il 21enne stava percorrendo via 11 Febbraio alla guida della sua auto e, per evitare un veicolo ad alta velocità, ha perso il controllo finendo la sua corsa contro il muro di un edificio.

Subito sul posto sono giunti un’ambulanza e i carabinieri di Verolanuova. Il 21enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Manerbio: ha riportato serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.