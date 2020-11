Giovane ristoratrice uccisa da un tumore: era la mamma di due bambini

Dolore e sgomento a Dello per la prematura scomparsa di Vera Ferrari. Mamma di due bambini e apprezzata ristoratrice del paese, è stata stroncata da un tumore a soli 41 anni.

Un male spietato contro cui ha lottato per anni e che pareva anche aver sconfitto, ma che si è poi ripresentato più forte di prima senza lasciarle scampo. La giovane mamma si è spenta nei giorni scorsi in un letto della clinica Domus Salutis di Brescia. Oltre al marito Paolo e ai figli Gabriele e Carlotta, la piangono i genitori - papà Raffaele e mamma Mariangela- e il fratello Luca.

In paese la conoscevano tutti: insieme al marito Paolo gestiva la trattoria Mezzo Soldo situata in località Quinzanello. Una donna solare e piena di vita, così in tanti l'hanno descritta sui social.

Il ricordo della comunità

E sono decine i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook nelle ultime ore:

"Non lasciamoci vincere dall’angoscia della morte ma non giochiamo nemmeno a fare gli immortali. Riflettere sul termine della vita ci conduce alla sapienza del cuore. Può aiutarci a condurre una vita più saggia e buona. Tutta la comunità di Dello si stringe idealmente attorno al marito Paolo, i figli Gabriele e Carlotta e alla famiglia di origine di Vera", ha scritto il parroco del paese Don Valerio Mazzotti. Anche il vice sindaco Rossella Cavalli ha ricordato la giovane mamma "per la tenacia e dinamicità" e "il sorriso gioioso e solare".

"Grazie per quello che ci hai regalato: il tuo tempo, il tuo sorriso la tua gioia. Ci hai lasciato troppo presto", ha scritto un conoscente.

Il funerale sarà celebrato sabato mattina, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Dello.