Il Bresciano sferzato dal vento: raffiche oltre i 110 km orari

Nella giornata di oggi, il Nord Italia si è svegliato sferzato da forti raffiche di föhn, che stanno causando incendi e danni in provincia di Torino, tra alberi sradicati, lamiere e pali della luci divelti, pure alcuni blackout.

Al momento, nel Bresciano non sono stati segnalati particolari disagi, ma anche nella nostra provincia il vento si sta facendo sentire. In quota le raffiche sono stabilmente sopra i 100 km orari. Di seguito i dati della centraline di Meteopassione.com.

Montagna:

Lago della Vacca - Rifugio Tita Secchi: 112,7 Km/h

Monte Pizzocolo - Toscolano Maderno: 103,0 Km/h

Monte Altissimo - Borno: 101,4 Km/h

Pianura:

Paderno Franciacorta: 90,0 Km/h

Provezze di Provaglio d'Iseo: 74,0 Km/h

Prevalle: 72,4 Km/h

Che cos'è il föhn

Il föhn (detto anche foehn o favonio) è un vento che si crea quando un flusso d'aria umida si sposta da una zona montuosa. Quando il flusso si spinge contro il versante a monte, è costretto a salire. Durante l'ascesa, l'aria si raffredda e – dopo aver superato la cresta – l'aria più secca e più leggera discende lungo il versante. Durante questa discesa, l'aria si riscalda a causa della diminuzione della pressione. Il risultato è un vento caldo e secco che si diffonde nella valle sottostante.

Il föhn è caratterizzato da temperature più elevate rispetto a quelle della zona circostante, può provocare cambiamenti repentini nelle condizioni meteo, portando a un veloce aumento delle temperature. Il fenomeno è comunemente osservato non solo sulle Alpi, ma in diverse regioni montuose del mondo tra cui le Rocky Mountains in Nord America e la catena dell'Himalaya in Asia.