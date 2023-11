Il treno è nuovo, i vandali lo assaltano: devastati porta e finestrini

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre, uno dei nuovi treni Caravaggio in servizio sulla tratta Milano-Verona è stato pesantemente danneggiato da ignoti mentre era in sosta a Brescia.

A seguito dell'atto vandalico, nel quale sono stati danneggiati i vetri di due finestrini e una porta di salita, il convoglio è stato inviato in deposito a Milano per le necessarie riparazioni e non potrà effettuare regolarmente il servizio programmato.



Nei prossimi giorni, quindi, il servizio sulla tratta potrebbe subire decurtazioni e una riduzione della disponibilità di posti a sedere. Trenord ha sporto denuncia presso le autorità competenti, ma, intanto, si annunciano disagi per i pendolari.