Due notti di follia: vandalizzata la scuola

Non una sola incursione, ma addirittura due, compiute di notte. La scuola media Italo Calvino del quartiere Chiesanuova, in via Parenzo 105, facente parte dell'Istituto comprensivo Sud 2, è stata presa di mira per due notti consecutive da ignoti vandali che sono riusciti ad entrare facilmente. La notizia è riportata sulle colonne del Giornale di Brescia in edicola stamani.

La doppia incursione è avvenuta nelle notti del 27 e 28 marzo. I vandali, con ogni probabilità un gruppetto di giovani, hanno letteralmente strappato i mobili dalle pareti, hanno ribaltato a terra gli armadietti, hanno svuotato e gettato a terra gli armadi della sala professori.

Dopo la prima incursione, la replica nella notte successiva, quando però i vandali sono stati costretti a fuggire dall'arrivo della Vigilanza, che però non ha potuto individuare i responsabili. Tra l'altro, nell'istituto non sono presenti videocamere, quindi sarà difficile risalire all'identità dei vandali.

Tre i professori della scuola, alcuni pare non volessero diffondere la notizia dell'accaduto - riporta il Giornale di Brescia - per non dare enfasi al gesto sconsiderato che danneggia tutti, a partire proprio dagli scolari.