Vandali nella sede degli Alpini, distrutta l'aquila in gesso

Hanno abbattuto le transenne, sono entrati nel perimetro della sede e se la sono presa con una delle due aquile in gesso sulle colonne d'ingresso, facendola cadere a terra, mandandola in frantumi. Succede a Montichiari, nella sede del gruppo locale degli Alpini, fondato nel 1957, nella notte dell'Immacolata.

Non si tratta della prima volta che vandali se la prendono con la sede degli Alpini. Qualche tempo fa comparvero delle scritte, fatte con le bombolette spray, ora invece il danno è più grave, e non solo per il valore economico della statua distrutta.

Un commento sull'accaduto è quello di Valerio Pilati, capogruppo della sezione di Montichiari, riportato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «L'aquila al pari del cappello è il nostro simbolo, le due all'ingresso della sede sono state donate da un nostro alpino. I vandali probabilmente sono risaliti dalla strada sterrata a lato della sede per agire ad un'altezza ideale. La seconda aquila è stata risparmiata, probabilmente perché sarebbe stato più scomodo vista l'altezza. Ora valuteremo se spargere denuncia o meno ai carabinieri della stazione locale».