Vandali al campo comunale: tanti danni, ma non c'è niente da rubare

Purtroppo, non è la prima volta. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti vandali sono entrati nei locali della Virtus, a Manerbio. A denunciare ciò che è successo è la stessa società di calcio, che ha pubblicato le fotografie dei danneggiamenti subiti, la notizia è pubblicata dal Giornale di Brescia.

"La Virtus Manerbio e l’Accademia VM - si legge - ringraziano gli intelligenti, che per l’ennesima volta, sono venuti a far visita al campo, rompendo tutte le porte e accanendosi con l’arredo, convinti di poter rubare qualcosa di importante. Ormai è diventata una costante che veramente non trova aggettivi idonei per esprimere il nostro disappunto, la nostra schifata considerazione per queste persone, se così si possono definire".

Seppure la serratura abbia tenuto, i vandali sono riusciti ad entrare scardinando la porta metallica. All'interno, i responsabili dell'incursione hanno aperto cassetti e armadi, ed hanno gettato a terra le maglie da calcio, le borse e persino le caramelle. L'amarezza per l'accaduto, non una novità per lo stadio comunale, è durata poco, con i responsabili della società che hanno presto sistemato i locali.