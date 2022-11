Beccati i vandali di Halloween: il sindaco li mette subito al lavoro

Sono stati beccati grazie a foto e telecamere i vandali di Halloween che avevano creato non poco scompiglio a Bienno, la notte del 31 ottobre scorso. Ne dà notizia il sindaco Ottavio Bettoni, che riferisce di averli già messi al lavoro: "Dopo le incresciose scritte comparse su alcuni palazzi comunali e non - scrive il primo cittadino - è iniziata la pulizia coinvolgendo direttamente gli artefici".

La pulizia concordata

Al termine delle indagini, Bettoni ha incontrato i ragazzini responsabili dell'accaduto e le loro famiglie, concordando un intervento di rimessa in ordine. "Posso confermare - continua il sindaco - che da subito si sono mostrati collaborativi e hanno capito che la situazione era molto grave, e che di conseguenza dovevano rimediare al barbaro gesto".

Gli incontri con le scuole

Ma non finisce qui: "Dobbiamo lavorare sulla prevenzione - conclude Bettoni - e per questo motivo in settimana ho incontrato gli alunni delle scuole per chiedere la loro collaborazione per tutelare il nostro e il loro paese. Martedì 22 novembre, insieme alla dirigente scolastica, al capo dei vigili di Bienno e alla psicologa della scuola incontreremo anche tutti i genitori, per chiedere aiuto alle famiglie".