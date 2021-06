Le fiamme divorano 100 ettari di bosco: chiusa la Strada Provinciale

Nel tardo pomeriggio il fronte dell'incendio aveva già raggiunto un chilometro di lunghezza e almeno 100 metri di estensione: le operazioni di spegnimento proseguono anche martedì mattina ma dovrebbero concludersi in giornata. Sarà comunque ingente la conta dei danni, con centinaia di ettari di bosco distrutti dalle fiamme.

Succede a Valvestino, tra le località di Molino di Bollone e il primo ponte della diga di Ponte Cola: l'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 di lunedì, con decine di uomini e mezzi in movimento tra Vigili del fuoco, volontari e Protezione civile; sono stati attivati anche gli elicotteri e un aereo Canadair, avvistato da diversi residenti mentre saliva e scendeva verso il lago di Garda per raccogliere l'acqua.

Chiusa al traffico la Strada provinciale 9

Per motivi di sicurezza, visto che le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla carreggiata, nel pomeriggio è stata chiusa al traffico la Strada provinciale 9, che verrà riaperta solo quando l'incendio sarà completamente domato. Si lavora anche per ricostruire le cause del rogo: l'ipotesi è si tratti di un incendio colposo, ovvero causato involontariamente ma comunque con un comportamento inappropriato.