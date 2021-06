Taglia la legna, si ferisce con un'accetta: in eliambualnza al Civile

Un uomo di 87 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione. in località Bersaglio a Valvestino. E' successo martedì 29 giugno: erano da poco passate le 15.30, quando l'anziano ha riportato un grave taglio a un avambraccio, causato dall’accetta con cui stava tagliando la legna.

Subito è scattato l’allarme. Per accelerare i tempi è decollata da Brescia l’eliambulanza: le strade erano impraticabili a causa di un incendio divampato in zona. Dopo le prime cure, l’anziano è stato portato al Civile di Brescia per accertamenti. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri di Salò.