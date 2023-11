Senza patente, in una settimana è stato fermato due volte su "auto fantasma"

Guidava - entrambe le volte - un'automobile intestata a un anziano signore residente in Veneto. Avviene in Valtrompia, a Sarezzo, dove un immigrato marocchino di 47 anni è stato fermato per due volte (in una settimana) a bordo di veicoli non suoi. Ma i reati non si limitano a questo.

I fatti. Gli agenti della Polizia locale a inizio settimana hanno fermato a Sarezzo il 47enne, senza patente, a bordo di un'auto intestata a un prestanome, un anziano residente in Veneto. A bordo col marocchino c'erano altri tre giovani stranieri, tutti irregolari sul territorio italiano. Qualche giorno dopo, il 47enne è stato nuovamente fermato, su un'auto diversa ma sempre intestata all'anziano veneto. L'uomo è stato denunciato.