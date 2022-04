Via per lavoro col compagno, scompare nel nulla: si teme per Anna

Sono giorni di angoscia per le sorti di Anna, 46 anni. La donna vive con il compagno a Brescia, ma – attualmente – lavorano entrambi presso un hotel di Valtournenche (Aosta). La mattina del 18 aprile si è allontanata dal loro alloggio in albergo e non è più rientrata, né ha più dato sue notizie. La 46enne ha con sé la carta d'identità e il cellulare, che risulta spento. Il compagno teme che possa trovarsi in difficoltà.



Nazionalità: Polacca

Corporatura: normale

Statura:156 cm

Occhi: azzurri

Capelli: biondi

Abbigliamento: giubbotto tecnico da montagna di colore rosso nero e bianco, pantaloni neri, scarpe sportive nere

Segni particolari: cicatrice su sopracciglio destro, tatuaggio su polso destro con cuore e all’interno il nome “Rino”

Di seguito la scheda di "Chi l'ha visto?", il noto programma di Rai 3 dai cui è partito l'allarme: