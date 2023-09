Ha solo 18 anni, ma in cantina nasconde 130mila euro di droga da spacciare

Tre chili e mezzi di droga e 20mila euro in contanti: è quanto sequestrato a un giovane bresciano di 18 anni, residente in Alto Garda, da parte degli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, quartier generale a Manerba e competenza su tutti i paesi dell'Unione dei Comuni (oltre a Manerba anche Moniga, Padenghe e Soiano).

Droga per 130mila euro

Il blitz è arrivato a seguito di una serie di avvistamenti sospetti, in alcuni luoghi della Valtenesi tra i più frequentati dai giovani: dopo il via libera della Procura, gli agenti – coordinati dal comandante Massimo Landi – hanno potuto concludere l'operazione con una perquisizione domiciliare. Nella cantina dell'abitazione del ragazzo, che come detto ha soltanto 18 anni, sono stati individuati e sequestrati 2 chili e mezzo di hashish, un altro chilo di cocaina, 20mila euro in contanti considerati provento dell'attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Se rivenduta al dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare fino a 130mila euro: 100mila per la cocaina, altri 30mila per l'hashish.

Il giovanissimo pusher è ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giudice ne ha convalidato l'arresto, disponendone i domiciliari in attesa del processo. Le indagini comunque proseguono per ricostruire nel dettaglio la “rete” di spaccio del 18enne gardesano. Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze, in tutta estate la Polizia Locale della Valtenesi ha inoltre segnalato 43 consumatori alla Prefettura e ritirato 4 patenti per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.