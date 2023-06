Il limite è dei 50, sfrecciavano a più di 120 all’ora: 31 patenti ritirate

Li hanno avvistati in tutta la valle, da Agnosine ad Anfo fino a Gavardo, sulle strade statali e provinciali, nei paesi e in tangenziale: è la Polizia Locale della Valsabbia, quartier generale a Vestone e guidata dal comandante Fabio Vallini, che nel fine settimana è stata schierata in gran forze per l’operazione “Strade sicure in Valsabbia”, ovvero controlli straordinari per prevenire incidenti. Questo anche a seguito della “strage” di motociclisti sulle strade bresciane: 5 vittime in soli 5 giorni. “Anche le nostre strade – ammette il comandante Vallini – spesso sono state scambiate per piste da gara”.

I controlli del weekend

Questi i numeri del lungo weekend di controlli: più di 20 gli agenti coinvolti nell’operazione. Sono state in tutto ritirate 31 patenti: 29 per sorpasso vietato e 2 per velocità pericolose. Nello specifico: due automobilisti sono stati visti sfrecciare a 121 km/h e 108 km/h in un tratto di strada dove vige il limite dei 50. Per loro inevitabile il ritiro della patente.

Sul fronte dei sorpassi vietati, alle 29 patenti si aggiungono anche 139 sanzioni: multati anche due veicoli beccati senza assicurazione (con contestuale sequestro del mezzo) e altri 8 senza revisione. Ritirate anche 2 carte di circolazione. “Un’operazione decisa – conclude Vallini – ma che ha portato i risultati sperati: nessun incidente ci è stato segnalato nel fine settimana”.

