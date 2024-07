Ubriachi alla guida e sorpassi azzardati: controlli a raffica e patenti ritirate

Un lungo fine settimana di controlli, anche in Valsabbia. Gli agenti dell'aggregazione di polizia locale sono stati impegnati in numerosi servizi per garantire la sicurezza lungo le strade. Molte le auto, ben sette, pizzicate a circolare senza la necessaria e obbligatoria revisione periodica. Gli agenti hanno pure individuato un veicolo che era già stato sospeso dalla circolazione: è quindi scattato il fermo amministrativo. Stessa sorte per una macchina che era sprovvista della copertura assicurativa.

I posti di blocco sono stati allestiti lungo le principali arterie della Valsabbia, sia di giorno che di notte. Il bilancio è di tre patenti ritirate: due perché scadute una, invece, perché il titolare si era messo al volante in stato di ebbrezza.

Decine anche le multe elevate per sorpassi pericolosi effettuati in zone dove tali manovre sono proibite. Non solo: alcuni veicoli sono stati sorpresi a percorrere alcune strade contromano, mettendo così a serio rischio l'incolumità degli altri automobilisti.