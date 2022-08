Divampa l'incendio, in fiamme 20 ettari di bosco: intaccate alcune cascine

Ci sarebbe ancora una volta la maledetta responsabilità dell'uomo (colposa se non addirittura dolosa) per l'incendio divampato domenica mattina a Vallio Terme, in località Sconzane, lungo il dosso Castellino che porta a Sant'Eusebio ai confini con Caino. In poche ore sono andati distrutti circa 20 ettari di bosco ceduo - la superficie equivalente a una trentina di campi da calcio - e in particolare piante di rovere, ma anche alcune cascine dismesse o utilizzate come capanni da caccia.

Tutto il giorno al lavoro

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 9.30: ci sono volute più di cinque ore - fino alle 15 - per domare il "fuoco vivo", ma si è proseguito fino a sera per spegnere gli ultimi tizzoni e focolai. L'intervento è stato coordinato dalla Comunità Montana della Valle Sabbia: sul posto una trentina di tecnici e volontari del servizio Aib (Antincendio boschivo) arrivati da Vallio, Caino, Bione, Odolo e Roè Volciano, con il supporto dell'elicottero regionale Aib che ha scaricato ettolitri di acqua (recuperata nella vasca in località Bernacco).

Le indagini dei carabinieri

Si cerca ora di ricostruire eventuali responsabilità: i rilievi sono affidati ai Carabinieri forestali, che stanno già indagando. Le fiamme sono divampate rapidamente, complice il caldo, il vento e la vegetazione assai secca. Un denso fumo bianco si è levato in cielo per centinaia e centinaia di metri, visibile a chilometri di distanza. In tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo: avvistato anche l'elicottero che più volte ha trasportato l'acqua, per domare le fiamme.