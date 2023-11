Cena al ristorante, 7 intossicati: s’indaga su un salame sospetto

I primi malesseri (mal di pancia, vomito e dissenteria) il giorno dopo una cena in un noto ristorante situato nei pressi di Preseglie. E per una manciata di persone è scattata la corsa alla guarda media medica o, addirittura, al pronto soccorso. Sempre la stessa, a quanto pare, la diagnosi: intossicazione da salmonella.

Un copione che pare si sia ripetuto due giorni più tardi, quando altri avventori del locale hanno accusato gli stessi sintomi. Ma poi pure a Sabbio Chiese: un'intera famiglia sarebbe stata ricoverata per intossicazione da salmonella, dopo aver mangiato del salame nella prova abitazione. I casi accertati sarebbero sette.

Sono quindi scattati i controlli di Ats e sotto la lente delle autorità sanitarie sarebbe finito proprio una salame: in via precauzionale è stato ritirato dal mercato e la vendita sospesa. Controlli e ispezioni sono state effettuate nel ristorante, nell'azienda agricola che produce l'insaccato, dove tutto sarebbe riusultato regolare, e in un macello della Bassa.Â