Sorpassi pericolosi, velocità folle, droga al volante: è strage di patenti

Un'operazione pianificata, decine di pattuglie in strada, mezzi per il controllo della velocità, strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Nel fine settimana appena trascorso in diverse, massicce, operazioni straordinarie di controllo del territorio, gli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia hanno fermato centinaia di veicoli e contestato numerose infrazioni.

Il bilancio

Il bilancio è di 24 patenti ritirate e ben 217 punti decurtati. L'attenzione degli agenti si è concentrata soprattutto sui sorpassi azzardati e pericolosi: sono ben 22 le licenze di guida ritirate per questa ragione, mentre due automobilisti sono stati pizzicati a sfrecciare a velocità piuttosto sostenuta (quasi 100 km/h) lungo le strade di paese.

Guai seri anche per un 34enne di Roè Volciano, fermato nella mattinata di sabato mentre percorreva le strade del paese al volante di una Golf: era senza patente, dato che il documento - pare ottenuto illegalmente - gli era stato sequestrato nel 2018 dalla Procura di Brescia. Nei suoi confronti è scattata una sanzione da 5.100 euro.

Drogato al volante

Un centinaio gli automobilisti sottoposti all'alcoltest, nessuno dei quali aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Un altro giovane del posto si è invece visto ritirare la patente di guida perché si era messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti.