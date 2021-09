Brutta caduta lungo un sentiero: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Giovedì mattina, un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito nel territorio di Valle d’Inzino, nell'omonima frazione di Gardone Val Trompia.

La chiamata per i soccorsi al 112 è partita verso le 11: dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che il giovane stesse camminando lungo un sentiero, quando – per motivi ancora da chiarire – è caduto in una zona impervia, riportando diverse lesioni.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Gardone Val Trompia. Per i soccorrere il giovane si è alzata in volo anche l’eliambulanza decollata da Brescia. Il 17enne è stato trasportato alla Poliambulanza, dov'è stato ricoverato in codice giallo.