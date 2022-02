Giovane mamma uccisa dal cancro: pochi mesi fa era nata la sua bambina

Stroncata in pochi mesi dalla leucemia: è il triste destino di Valeria Benatti, giovane mamma di Bondeno, frazione di Gonzaga, morta a 36 anni a causa dell'inesorabile incedere della malattia. Meno di un anno fa era diventata madre, poi a settembre la drammatica scoperta: sono bastati pochi mesi, purtroppo, per arrivare al tragico epilogo.

Giovedì il funerale

Valeria lascia nel dolore il marito Aman e l'adorata figlia Aurora, i genitori Milli e Angelo, il fratello Antonio con Nadia, la sorella Chiara con Massimiliano, i nipoti Alessandro ed Emanuele, la nonna Nerina. Il funerale sarà celebrato giovedì mattina, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Bondeno: il corteo partirà dall'abitazione del padre in Strada Gelmino. Mercoledì sera è previsto un rosario di preghiera in chiesa. Dopo il funerale si proseguirà per il cimitero di Mantova in attesa della cremazione.

Il ricordo di Valeria

La famiglia non chiede fiori, ma offerte e donazioni all'Ail, l'Associazione italiana contro le leucemie. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Tra questi il commosso ricordo di una sua ex insegnante – Valeria aveva frequentato il Manzoni a Suzzara: “Muta e attonita di fronte a un così tragico e immenso dolore – scrive Annalisa Usuardi – non so trovare parole che possano recare un po' di sollievo o qualche conforto. Alunna cara di un lontano passato, giovane sposa e madre, ci ha lasciato nel più totale sconcerto e smarrimento, con la sua fulminea e prematura dipartita”.