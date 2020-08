Si sente male in casa, sotto gli occhi della moglie: morto storico ristoratore

Tutta la comunità di Cazzago San Martino ricorda il mitico Valentino Riviera, morto a soli 63 anni stroncato da un improvviso arresto cardiaco, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Per quasi 20 anni è stato il titolare della Taverna Indiana, storico locale del piccolo borgo di Barco, la frazione al confine con Bornato.

Riviera si è sentito male in casa, giovedì notte. I familiari hanno subito allertato i soccorsi, che si sono rapidamente precipitati nella sua abitazione. Come detto non c'è stato nulla da fare: il suo cuore non ha più ricominciato a battere, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ricordo commosso di chi lo conosceva

La notizia ha fatto il giro del paese, e non solo. In tanti lo ricordano per i suoi modi gentili, la battuta sempre pronta, il sorriso contagioso. Il suo locale era diventato un punto di riferimento per gli abitanti della frazione, e per tutti i cazzaghesi: lui era sempre là, dietro al bancone, pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno. I funerali saranno celebra lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Bornato. Lo piangono la moglie Stefania e i giovani figli Marika e Walter.