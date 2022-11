Morto tragicamente in un incidente: il paese in lutto per l'ultimo saluto

Martedì 15 novembre, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Adro si terranno i funerali di Valentino Lamberti, l'uomo di 58 anni morto nell'incidente in scooter avvenuto il 10 novembre nella frazione di Zocco. Ne piangono la scomparsa la moglie Chiara, i figli Francesco, Michela e Gianluca, la mamma Marisa e i fratelli. La camera ardente è aperta dalle 8 alle 20, mentre alle 19 di lunedì si terrà una veglia di preghiera.

La tragedia

Lamberti è sparito al Civile a poche ore dallo schianto in cui era rimasto coinvolto, nella mattinata di giovedì. Mancavano pochi minuti alle 8.30: era appena uscito di casa e in sella al suo scooter si stava dirigendo al lavoro (all'azienda Straparava). In Via Zocco, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una Nissan guidata da una ragazza di 27 anni.

L'impatto è stato violento: il 58enne è stato sbalzato dalla sella per diversi metri ed è finito esanime in un vigneto accanto alla strada. Subito allertato il 112, è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e da um'ambulanza dei volontari di Adro, poi trasferito al Civile con l'elicottero (decollato da Bergamo) e ricoverato in codice rosso. La sua vita era appesa a un filo, che si è tragicamente spezzato poco dopo il ricovero in ospedale.

Valentino Lamberti, da una vita a Adro, era molto conosciuto in paese: grande appassionato di antiquariato, per diversi anni aveva gestito un negozio di cornici. Da tempo era in servizio per la Streparava.