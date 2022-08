Una vita per gli altri, stroncata da un brutto male: il paese piange il fruttivendolo dal cuore grande

"Un vero esempio di bontà, di allegria, di operosità cristiana, di come essere davvero comunità, famiglia, paese": così tutta Lumezzane ricorda Valentino Gobbi. Un uomo dal cuore grande che tutti conoscevano e amavano per la generosità sconfinata e l’impegno costante profuso per la comunità. Si è spento nei giorni scorsi in un letto dell’ospedale di Cremona: da qualche tempo lottava contro un brutto male, che non è riuscito a sconfiggere nonostante gli sforzi dei medici. Ad essergli fatali sarebbero state le complicanze di un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto proprio per tentare di rimuovere un tumore.

La notizia della sua premurata scomparsa - aveva solo 73 anni - si è diffusa molto rapidamente nella cittadina della Valgobbia, facendo sprofondare l’intera comunità nel dolore. Prima della pensione aveva gestito un negozio di frutta e verdura nella frazione di Sant’Apollonio, ma viene soprattutto ricordato per la costante partecipazione alle iniziative benefiche del paese. Sono numerose infatti le realtà associative di cui Gobbi faceva parte e che ora piangono la sua scomparsa. Dalla Croce Bianca, di cui il 73enne era un milite, agli amici degli anziani di Lumezzane, passando per i volontari della Rsa "Le Rondini" e la locale sezione degli artiglieri.

"Con lui tutte le associazioni e la città di Lumezzane perdono un piccolo grande uomo! Infaticabile volontario, sempre sorridente e con una parola da scambiare con tutti: impossibile elencare tutte le associazioni con cui collaborava ed era socio", si legge su Facebook.

Anche il sindaco Josehf Facchini lo ha voluto ricordare: “Grande esempio, grande persona, grande uomo”, ha scritto sui social.

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto che sarà celebrato alle 17 di domani, martedì 9 agosto, nella chiesa parrocchiale di Sant’Apollonio. Il corteo funebre patirà dalla sala del commiato Benedini, dove riposa la salma. Lascia nel dolore la moglie, tre figli, un fratello e due sorelle.